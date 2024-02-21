«Как будто им все дозволено»: юрист пожаловался в СКР и Генпрокуратуру на мэрию Волгограда

Дзержинский районный суд отказал администрации Волгограда в восстановлении сроков по апелляционной жалобе по гражданскому делу о контуженном дорожным знаком ребенке, сообщает V102.RU со ссылкой на юриста Виталия Хаустова.

— Судом отказано администрации в восстановлении сроков на апелляционную жалобу. Нами взысканы судебные расходы, но их так же уменьшили с 30 до 20 тысяч рублей. Однако администрация продолжает держать позицию царской персоны, которой все дозволено, теперь уже они подали жалобу на определение суда, — заявил Хаустов. — Мое мнение, что таким образом специально тянут время и отказ в возмещении вреда для них принципиален, чтобы не создать прецедент, который даст понять населению, что и администрацию можно привлечь к ответственности.

Представитель пострадавшей семьи по делу уточнил, что на действия мэрии Волгограда им поданы жалобы в СКР и Генеральную прокуратуру. В своем обращении Хаустов просит организовать проверку противоправных действий городской администрации и ее представителя Ряховской Т.А.

— Считаю, что своими действиями администрация Волгограда ставит под сомнение соблюдение прав и свобод гражданина РФ, подрывает авторитет судебной системы РФ, — отмечает юрист. — Так, в частной жалобе на определение Дзержинского районного суда Волгограда от 13 февраля 2024 года по делу № 2-4872/2023 усматривается самовольное трактование, формулировка и оценка статей ГПК РФ и Постановлений Пленума ВС РФ, что можно расценивать как нарушение целостности политической стабильности и общества в целом.

Виталий Хаустов поясняет, что «на всех этапах вышеуказанного судебного разбирательства и проверок по факту травмы несовершеннолетнего ребенка администрация Волгограда и представитель Ряховская Т.А. ставят под сомнение все доводы суда и позиции потерпевшей стороны».

— Это порочит образ должностного лица и провоцирует недоверие к заявлениям Правительства РФ и Президента РФ о соблюдении и обеспечении конституционных и гражданских прав россиян, — резюмирует в своем обращении юрист. — Если областной суд удовлетворит их жалобу и вернет дело на рассмотрение в первую инстанцию, то мы будем это оспаривать.

При этом Хаустов отмечает, если изначально сумма компенсации была 150 тысяч рублей в пользу ребенка и 50 тысяч в пользу матери, то сейчас она стала 30 тысяч в пользу ребенка и 20 тысяч в пользу матери.

Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» обратилась мать несовершеннолетней школьницы, на голову которой в марте 2023 года обрушился дорожный знак на пешеходном переходе на пересечении улиц 8-й Воздушной Армии и имени Хорошева в Дзержинском районе Волгограда.

Со слов Екатерины Перцевой, ее дочь до сих пор справляется с последствиями полученной травмы – у девочки существенно упало зрение из-за контузии глазного яблока, а врачи не берутся прогнозировать, как полученная травма может проявить себя в будущем.

Ко всему прочему, как уточняет представитель по гражданскому делу Виталий Хаустов, судебные тяжбы, которые длятся уже почти полгода, обернулись для семьи неожиданной апелляцией со стороны администрации Волгограда и департамента городского хозяйства, поданной в самый последний момент.

Фото: ИА «Высота 102»

