В редакцию ИА «Высота 102» обратилась мать несовершеннолетней школьницы, на голову которой в марте 2023 года обрушился дорожный знак на пешеходном переходе на пересечении улиц 8-й Воздушной Армии и имени Хорошева в Дзержинском районе Волгограда.

Со слов Екатерины Перцевой, ее дочь до сих пор справляется с последствиями полученной травмы – у девочки существенно упало зрение из-за контузии глазного яблока, а врачи не берутся прогнозировать, как полученная травма может проявить себя в будущем.

Ко всему прочему, как уточняет представитель по гражданскому делу Виталий Хаустов, судебные тяжбы, которые длятся уже почти полгода, обернулись для семьи неожиданной апелляцией со стороны администрации Волгограда и департамента городского хозяйства, поданной в самый последний момент.

Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».





– Теперь чиновники, которых все устраивало, в апелляции, поданной с нарушением сроков обжалования, оспаривают сам факт травмы, нанесенный вред здоровью и причинно-следственные связи, – поясняет представитель семьи. – Если изначально сумма компенсации была 150 тысяч рублей в пользу ребенка и 50 тысяч в пользу матери, то сейчас она стала 30 тысяч в пользу ребенка и 20 тысяч в пользу матери. Но и это администрация Волгограда считает слишком завышенным требованием, не соответствующим тяжести травмы, хотя в судебных заседаниях я спрашивал, как они вообще могут оценивать, сколько стоит выбитый глаз или сломанная рука, как они вообще монетизируют эти травмы ребенка. В недавнем интервью администрация заявила, что являются командой профессионалов, которые любят Волгоград и своих жителей, а по факту получается, что вся эта команда профессионально борется с матерью пятерых детей больной диабетом.

Также у Хаустова есть вопросы к заключению судмедэксперта. Представитель уверяет, что экспертизу провели без осмотра ребенка.

Ранее Дзержинский районный суд Волгограда постановил взыскать 50 тысяч рублей с департамента городского хозяйства администрации Волгограда в качестве компенсации морального вреда за травму ребенка, получившего сильный удар по голове из-за сорванного дорожного знака «Пешеходный переход» по дороге в школу.

Медики диагностировали у пострадавшей школьницы контузию, ушиб мягких тканей головы и резаную рану нижнего века. Врачи назначили ребенку медикаментозное лечение, освободили от посещения школы и физических нагрузок.

Напомним, суд установил, что именно департамент городского хозяйства мэрии Волгограда должен осуществлять полномочия в сфере дорожной деятельности, благоустройства и охраны окружающей среды, возложив на чиновников ответственность за произошедшее с ребенком.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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