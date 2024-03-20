Происшествия

Труп мужчины нашли в гаражах в городе Волжском

Происшествия 20.03.2024 16:59
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20.03.2024 16:59


В городе Волжском Волгоградской области на территории гаражно-строительного кооператива обнаружили труп 50-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, причиной смерти стало удушение. 

Мужчина был найден повешенным. Помочь ему уже не представлялось возможным, – сообщают источники информагентства в экстренных службах.  

Здесь также добавляют, что волжанин был найден мертвым в собственном гараже на ул. Александрова – ГСК «Энергетик» – накануне вечером. 

В настоящее время в причинах случившегося разбираются следственные органы. 

Фото: архив «Высота 102»

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