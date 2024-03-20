Труп мужчины нашли в гаражах в городе Волжском





В городе Волжском Волгоградской области на территории гаражно-строительного кооператива обнаружили труп 50-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

– Мужчина был найден повешенным. Помочь ему уже не представлялось возможным, – сообщают источники информагентства в экстренных службах.

Здесь также добавляют, что волжанин был найден мертвым в собственном гараже на ул. Александрова – ГСК «Энергетик» – накануне вечером.

В настоящее время в причинах случившегося разбираются следственные органы.

Фото: архив «Высота 102»