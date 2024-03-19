В Волгоградской области в ДТП попал 17-летний подросток, который оказался за рулем экскаватора. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером в Михайловке на улице Крупской.

По предварительной информации, юноша без прав управления транспортом ехал за рулем экскаватора в сторону улицы Тишанской. При повороте он не уступил дорогу и врезался в Nissan, который двигался навстречу.

В результате аварии пострадала 13-летняя пассажирка иномарки. С места происшествия девочку госпитализировали в больницу. Каким образом несовершеннолетний оказался за рулем землеройной машины - не сообщается.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области