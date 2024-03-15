Происшествия 15.03.2024 20:22
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15.03.2024 20:22
В Волжском Волгоградской области неизвестный водитель ввел в ступор участников движения, ставших свидетелями необычного маневра, который лишь чудом не закончился трагедией. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел накануне, 14 марта, около 17-00 ч. Легковой автомобиль двигался по улице Александрова и перед пересечением с улицей Мира неожиданно свернул со своей полосы и выехал на полосу плотного встречного движения.По счастливой случайности автомобиль не столкнулся с другими машинами, которые двигались навстречу. Видимо, поняв, что находится на чужой полосе, водитель, проехав несколько десятков метров, все-таки свернул на свою «территорию».
Самоубийственный финт активно обсуждают в социальных сетях. Пользователи предполагают, что за рулем грубо нарушившего ПДД автомобиля находился неопытный или пьяный водитель.
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