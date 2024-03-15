Экономика

«Росгосстрах» запустил акцию «Сезонное предложение» с выгодой до 25% при страховании жилья

Экономика 15.03.2024 12:33 Реклама
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15.03.2024 12:33 Реклама


С 16 марта «Росгосстрах» запускает акцию по страхованию квартир и строений «Сезонное предложение», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».
Согласно условиям договора, заключенного по акции «Сезонное предложение», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
— В прошлом году общий объем выплат «Росгосстраха» по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,04 млрд рублей — эта сумма почти на 6,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, в каждый рабочий день старейшая страховая компания страны возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 8,26 млн рублей — или на 7% больше, чем этот показатель был в 2022 году, — говорит член Правления «Росгосстраха» Юлия Шабанова.На увеличение страховых выплат по имущественным рискам граждан повлияло сразу несколько факторов. Это и пожары, охватившие отдельные регионы страны прошлой весной, и, следовательно, увеличившие общий объем страховых выплат. И увеличение страховой суммы самими собственниками жилья: люди отдают себе отчет, что страховая сумма должна быть адекватной рыночным ценам. Ведь заниженная при заключении договора стоимость дома автоматически снижает и размер возмещения, которого может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье. Чаще страховые случаи были зафиксированы в частном домостроении — владельцы домов обращались с заявлениями в «Росгосстрах» в 2,5 раза чаще, чем собственники квартир. Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлось 22,5% заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Страховой полис помогает собственникам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане. Более чем вековой опыт работы на рынке имущественного страхования позволяет нашей компании оперативно урегулировать даже самые масштабные события, а страховые программы разрабатывать таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, «Росгосстрах» запустил акцию «Сезонное предложение» — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя.
Акция «Сезонное предложение» действует до 15 июня 2024 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

Реклама. ПАО СК «Росгосстрах, ИНН 7707067683

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