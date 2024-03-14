Волгоградка за рулем Kia Sportage погибла в лобовом ДТП с фурой под Тамбовом

Иномарку, в которой ехала семья из Волгоградской области, от удара с фурой выбросило в кювет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на УМВД России по Тамбовской области, на месте погибла водитель автомобиля. Чудом выжили ее муж 1979 года рождения и двое детей 2014 и 2012 годов рождения.

По данным полиции, ДТП произошло 13 марта в 6.25 на 554 км автодороги Р-22 «Каспий» на территории Жердеевского округа Тамбовской области.

- Водитель автомобиля Kia Sportage, женщина 1976 года рождения выехала на полосу, предназначенную для встречного движения (маневр разрешен), и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем SCANIA P114 в составе полуприцепа Schmitz SPR27, - сообщили в УМВД.





В результате ДТП женщина-водитель погибла. На фото видно, что иномарка от лобового удара с фурой превратилась в груду железа. Чудом выжили пассажиры Kia Sportage - мужчина и двое детей. Их госпитализировали. Водителя тягача на месте происшествия осмотрели врачи скорой помощи.

Фото: УМВД России по Тамбовской области