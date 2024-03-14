«Как рука поднялась?»: под Волгоградом подстрелили парящего в небе орлана-белохвоста

Взрослую хищную птицу, которая занесена в Красную книгу России, в Волгоградской области злоумышленники подстрелили во время полета, когда орлан-белохвост парил над землей в Волго-Ахтубинской пойме. К такому выводу, как сообщает V102.RU, пришли специалисты, которые осматривали раненую птицу.

- К нам орлана-белохвоста привез парень, который был на рыбалке, причем недалеко от нас в Среднеахтубинском районе. Он увидел, что хищник сидит на земле и решил подойти. Однако птица не взлетела, а побежала от него и тогда он заметил, что крыло провисает, - рассказала информагентству хозяйка фермы экзотичных животных «Калинин парк» Светлана Санжаренко.

По ее словам, рыбак позвонил на ферму и сообщил, что видит раненого орлана-белохвоста. Его проконсультировали, как поймать такую хищную птицу и не поранить ни ее, ни себя.

- Эта птица красивая необыкновенно. Размах крыльев где-то 2,5 метра, огромные когти. Как на такого красавца рука поднялась? - задается вопросом Светлана. - Хорошо, что привезли его вовремя. Мы рану обработали, делаем перевязки. Через несколько дней будет понятно состояние, но уже сейчас можно сказать, что летать он больше не сможет.

При осмотре специалисты обнаружили, что у птицы от огнестрельного ранения раздроблены кости на одном крыле.

За последние два года это уже третий раненый орлан-белохвост, которым потребовалась помощь сотрудников фермы. Одну птицу, в которую попала картечь, к сожалению, спасти не смогли. Вторую готовят к выписке.

Орлан-белохвост - самая крупная хищная птица средней полосы России. Относится к семейству ястребиных. Считается редким видом, занесен в Красную книгу России и регионов России. Штраф за их отстрел составляет до полумиллиона рублей.

Сотрудники фермы напоминают, что сейчас орланы-белохвосты летают низко над землей, так как у них идет активная подготовка к гнездованию.

Фото: ферма «Калинин парк»