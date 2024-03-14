Экономика

ЕвроХим-ВолгаКалий разрабатывает дополнительные противопожарные мероприятия

Экономика 14.03.2024 14:22
0
14.03.2024 14:22


Тренировка по пожарной безопасности для работников предприятия и подрядчиков прошла на Гремячинском горно-обогатительном комбинате.
Такие учения сотрудники отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям проводят регулярно, что обусловлено не только производственными рисками, но и засушливым и ветреным климатом степного Котельниково.

Так, не так давно на одном из предприятий Кемеровской области загорелся карьерный самосвал. Участники пожарно-технической комиссии под председательством главного инженера ЕвроХим-ВолгаКалия Ильи Полякова внимательно изучили причины возгорания и разработали комплекс дополнительных мероприятий для предупреждения подобных случаев с техникой ГОКа и подрядных организаций. Такой подход помогает извлечь полезные уроки из чужих ошибок и разработать наиболее эффективную стратегию профилактики несчастных случаев.
Совместно с водителями специалисты отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЕвроХим-ВолгаКалия проверили наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения на всех транспортных средствах, а также провели внеплановый инструктаж о порядке действий в аварийных ситуациях.
Далее полученные знания участники тренинга отработали на практическом занятии «Порядок и правила использования первичных средств пожаротушения на транспорте». Тренировку провели сотрудники Отдельного поста 10 пожарно-спасательной части ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области» на территории пожарного депо.
– Такие занятия имеют первостепенное значение, – подвел итоги мероприятия начальник отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владислав Баленко. – Регулярные тренировки в тесном сотрудничестве со службами экстренного реагирования помогают поддерживать безопасность рабочих мест и правильно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.03.2024 12:47
Экономика 14.03.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.03.2024 12:28 Реклама
Экономика 14.03.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.03.2024 11:05
Экономика 14.03.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.03.2024 08:02
Экономика 14.03.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.03.2024 13:42
Экономика 12.03.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.03.2024 08:25
Экономика 12.03.2024 08:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.03.2024 16:53
Экономика 11.03.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.03.2024 14:30
Экономика 07.03.2024 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.03.2024 11:17
Экономика 07.03.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.03.2024 08:11
Экономика 07.03.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2024 13:51 Реклама
Экономика 06.03.2024 13:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2024 10:38
Экономика 06.03.2024 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2024 14:11 Реклама
Экономика 05.03.2024 14:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2024 09:09
Экономика 05.03.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.03.2024 12:42 Реклама
Экономика 04.03.2024 12:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:01
Заманивали, а после продавали: в Волгограде осудили последнего работорговцаСмотреть фотографии
15:39
Волгоградскую молодежь возьмут на воспитание в центр «ВОИН»Смотреть фотографии
15:19
Волгоградка за рулем Kia Sportage погибла в лобовом ДТП с фурой под ТамбовомСмотреть фотографии
15:08
Волгоградским студентам проиндексировали стипендии на 71 рубльСмотреть фотографии
15:01
На трассе в Саратове из-за тумана столкнулись 20 грузовиков и легковушекСмотреть фотографии
14:49
Волгоградец устроил наглый дрифт на Mercedes в центре города: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
ЕвроХим-ВолгаКалий разрабатывает дополнительные противопожарные мероприятияСмотреть фотографии
13:58
Плотину на ерике Каширин под Волгоградом подготовят к мощному гидроударуСмотреть фотографии
13:51
В России бывшего вице-губернатора Волгоградской области ждет СИЗОСмотреть фотографии
13:34
«Как рука поднялась?»: под Волгоградом подстрелили парящего в небе орлана-белохвостаСмотреть фотографии
13:32
Бизнесмен из Новоаннинского района заплатит штраф за отсутствие договора на вывоз мусораСмотреть фотографии
13:26
Идет на рекорд: волгоградский кондитер сварит двухметровый леденецСмотреть фотографии
13:23
Трансляцию с продвинутых участков смогут увидеть волгоградцы на выборахСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде подешевели все овощи, кроме картофеля и капустыСмотреть фотографии
12:44
«Пьяную помощь вызывали?»: в Волгоградской области врач скорой приехала на вызов в странном состоянииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Электричку Волгоград-Волжский пустят 18 марта для болельщиковСмотреть фотографии
12:28
На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде за качеством продукции помогает следить цифровая системаСмотреть фотографии
12:04
Владимир Путин обратился к россиянам 14 мартаСмотреть фотографии
11:24
Глава СНТ в Волгограде получил штраф за санкции против дачника-отщепенцаСмотреть фотографии
11:14
«Это феерический бред»: «яблочника» Александра Ефимова судят за интервью в ВолжскомСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде за неделю билеты на самолеты подорожали на 22%Смотреть фотографии
11:02
«Легкие» в подарок: мэрия отметит 70-летие Волжского высадкой тысяч деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
10:47
Фурам въезд воспрещён: в Волжском продолжается охота на водителей большегрузовСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде назначен врио начальника ГУ МЧС после ухода ЛюбавинаСмотреть фотографии
10:18
«Полки уже пустые»: в Волжском закрывается строительный гипермаркет OBIСмотреть фотографии
09:48
Подозрительное сливочное масло ищут на прилавках в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Волгоград вошел в топ-10 самых популярных речных туристических маршрутовСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области простились с добровольцем-снайперомСмотреть фотографии
08:45
Волгоградские депутаты соберутся 14 марта ради одного вопросаСмотреть фотографии
08:02
«А так всегда будет?»: цены на бензин в Волгоградской области удерживают полтора месяцаСмотреть фотографии
 