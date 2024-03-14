ЕвроХим-ВолгаКалий разрабатывает дополнительные противопожарные мероприятия





Тренировка по пожарной безопасности для работников предприятия и подрядчиков прошла на Гремячинском горно-обогатительном комбинате.

Такие учения сотрудники отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям проводят регулярно, что обусловлено не только производственными рисками, но и засушливым и ветреным климатом степного Котельниково.





Так, не так давно на одном из предприятий Кемеровской области загорелся карьерный самосвал. Участники пожарно-технической комиссии под председательством главного инженера ЕвроХим-ВолгаКалия Ильи Полякова внимательно изучили причины возгорания и разработали комплекс дополнительных мероприятий для предупреждения подобных случаев с техникой ГОКа и подрядных организаций. Такой подход помогает извлечь полезные уроки из чужих ошибок и разработать наиболее эффективную стратегию профилактики несчастных случаев.

Совместно с водителями специалисты отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЕвроХим-ВолгаКалия проверили наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения на всех транспортных средствах, а также провели внеплановый инструктаж о порядке действий в аварийных ситуациях.

Далее полученные знания участники тренинга отработали на практическом занятии «Порядок и правила использования первичных средств пожаротушения на транспорте». Тренировку провели сотрудники Отдельного поста 10 пожарно-спасательной части ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области» на территории пожарного депо.

– Такие занятия имеют первостепенное значение, – подвел итоги мероприятия начальник отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владислав Баленко. – Регулярные тренировки в тесном сотрудничестве со службами экстренного реагирования помогают поддерживать безопасность рабочих мест и правильно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций.





Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036