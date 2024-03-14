



Волгоградские нефтепереработчики внедрили систему контроля качества продукции, которая, позволяет следить за характеристиками выпускаемых нефтепродуктов в режиме онлайн.

Сейчас на предприятии производится более 60 видов продукции. Все образцы поступают в лабораторию, где проходят полный цикл контроля качества.

Лаборатория проводит испытания круглосуточно. А оперативно фиксировать и передавать их результаты помогает специальная цифровая система, внедренная на предприятии. Лаборант при выполнении испытания вносит полученные результаты, система рассчитывает введенные данные для получения достоверного анализа, обрабатывает их и передает в центр управления производством.

На предприятии отмечают, что такая оперативность в получении данных по всему лабораторному контролю предприятия значительно повышает скорость контроля за качеством продукции и позволяет при необходимости максимально быстро скорректировать технологический процесс.

Фото: предоставлено ВНПЗ ЛУКОЙЛа

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