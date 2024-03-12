Под Волгоградом в школе прорвало трубы: ученики на дистанте

Школьники уже отправлены на дистанционное обучение. Сегодня, 12 марта, в учреждении образования уже начались ремонтные работы. Пока власти не называют срок окончания работ.
Происшествия 12.03.2024 08:44
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12.03.2024 08:44
В Жирновске Волгоградской области в школе с углубленным изучением отдельных предметов произошел порыв трубы отопительной системы. Об этом происшествии сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко, передает V102.RU.
Школьники уже отправлены на дистанционное обучение. Сегодня, 12 марта, в учреждении образования уже начались ремонтные работы. Пока власти не называют срок окончания работ.
Школьники уже отправлены на дистанционное обучение. Сегодня, 12 марта, в учреждении образования уже начались ремонтные работы. Пока власти не называют срок окончания работ.
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