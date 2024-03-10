«Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской области

- Не слышали, чтобы сегодня громко каркали вороны, - делятся жители глубинки Волгоградской области. – Если бы каркуши не унимались, то это – признак дождливого лета.
По поведению птиц 10 марта также можно сделать вывод, когда же придет долгожданное потепление.
- Если вороны купаются в снежных хлопьях, то морозы должны в ближайшее время уйти. Но в снегу сегодня никто не барахтался, да это сделать было сложно из-за ледяной корки, так что потепления пока не ждем, - продолжили селяне.
К слову, отсутствие снега на Кумоху говорит о том, что год будет урожайным. Как мы видим, в районах области его еще достаточно много, да и сегодня без осадков не обошлось.
Напомним, ранее жители Нехаевского района предсказали по народным приметам затяжную и холодную весну, а также - плохой урожай зерновых.