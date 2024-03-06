Без косяков: народная примета предрекла плохой урожай в Волгоградской области

В Волгоградской области еще одна народная примета предрекла слабый урожай хлеба. Как рассказали V102.RU жители Нехаевского района Волгоградской области, которые уже много лет наблюдают за природой, поведением животных и птиц и соотносят их с прогнозами на разные времена года, 6 марта селяне не заметили в небе косяков возвращающихся их теплых стран птиц. Это значит, что рассчитывать на богатый урожай хлеба не стоит.
– Сегодня в пасмурный день не видно и не слышно перелетных птиц, боимся, что год будет неурожайным,
– предполагают селяне.
Ранее, напомним,
жители Нехаевского района сделали неутешительный прогноз по поводу урожая зерновых из-за отсутствия инея в зимний период. По их наблюдениям, это значит, что лето будет сухое и жаркое, поэтому злаковые могут не уродиться.
Селяне указали еще на ряд примет, которые, как ранее сообщало V102.RU, свидетельствуют о холодной и затяжной весне, что уже подтверждено прогнозами
синоптиков.
Если 6 марта по улицам не текут ручьи, то сев будет поздним. Отсутствие метели 6 марта также говорит о том, что оставшийся с зимы снег не растает еще долго. Пасмурная погода в этот день обещает нескорое окончание холодов.
Впрочем, жители Волгоградской области могут и лично поучаствовать в погодных прогнозах – достаточно понаблюдать за поведением домашних кошек. Если питомец сегодня будет искать теплое место в доме, то грядут сильные морозы. Синоптики уже предупредили о том, что к 8 марта в некоторых районах региона ночная температура может достигнуть -13 градусов.