Селяне предполагают, что весна растянется до самой Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 5 мая, а потом, как у нас это часто бывает, сразу начнется жара.
По словам станичников, в то же время лето, по народным приметам, может оказаться очень засушливым.
- Этой зимой мы практически не наблюдали инея на деревьях, - продолжают собеседники информагентства. – Это не очень хорошо. Лето будет очень жарким. А это значит, что с урожаем могут быть проблемы.
Но есть одна хорошая новость - сретенские морозы обычно бывают последними перед наступлением весны. Так что осталось потерпеть совсем недолго.
Напомним, нынешняя зима преподнесла уже немало погодных сюрпризов. Температурные качели, снегопады, переходящие в дожди, гололед – все эти неприятные явления пришлось пережить волгоградцам. На излете зимы природные катаклизмы парализовали жизнь целого района – Котельниковского.
О том, откуда берутся названия циклонов, которые периодически «щекочут» нервы жителям региона, V102.RU рассказало сегодня.