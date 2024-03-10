Жители дома в Волгограде потушили загоревшегося бездомного

Происшествия 10.03.2024 21:40
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10.03.2024 21:40
Тяжелые ожоги получил мужчина без определенного места жительства, который обитал в подъезде одного из домов в поселке Максима Горького в Волгограде. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось накануне, 9 марта.
Матрас, на котором лежал мужчина, загорелся от сигареты. По словам очевидцев, первыми на помощь мужчине пришли жители подъезда, которым удалось сбить с него пламя. В итоге пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 с 55-процентными ожогами тела.
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