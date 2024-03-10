Происшествия

Жители дома в Волгограде потушили загоревшегося бездомного

Происшествия 10.03.2024 21:40
0
10.03.2024 21:40


Тяжелые ожоги получил мужчина без определенного места жительства, который обитал в подъезде одного из домов в поселке Максима Горького в Волгограде. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось накануне, 9 марта. 
Матрас, на котором лежал мужчина, загорелся от сигареты. По словам очевидцев, первыми на помощь мужчине пришли жители подъезда, которым удалось сбить с него пламя. В итоге пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25  с 55-процентными ожогами тела.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.03.2024 14:44
Происшествия 10.03.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2024 13:28
Происшествия 10.03.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2024 11:41
Происшествия 10.03.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2024 11:17
Происшествия 10.03.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2024 10:05
Происшествия 10.03.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2024 08:26
Происшествия 10.03.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2024 20:06
Происшествия 09.03.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2024 19:30
Происшествия 09.03.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2024 16:57
Происшествия 09.03.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2024 15:54
Происшествия 09.03.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2024 13:48
Происшествия 09.03.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2024 08:34
Происшествия 09.03.2024 08:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2024 07:37
Происшествия 09.03.2024 07:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.03.2024 20:14
Происшествия 08.03.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.03.2024 15:10
Происшествия 08.03.2024 15:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Жители дома в Волгограде потушили загоревшегося бездомногоСмотреть фотографии
20:59
Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»Смотреть фотографии
19:57
«Был начальником, позвали в грузчики»: волгоградцев массово снимают с учета в центрах занятостиСмотреть фотографии
18:56
«Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:13
Под Волгоградом на 3 месяца раньше зацвели фейхоа и инжирСмотреть фотографии
17:55
Николай Валуев с тремя детьми и женой поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
17:08
«Игра на нервах»: «Ротор» одержал первую победу в 2024 годуСмотреть фотографии
16:07
Директору травившего жителей завода под Волгоградом грозит дисквалификацияСмотреть фотографии
15:03
В парке Волгограда появилась аллея красных фонарейСмотреть фотографии
14:44
На юге Волгограда сгорел дом в СНТ «Сластена»Смотреть фотографии
14:22
Волгоградцам вернули 50 млн за коммунальные услугиСмотреть фотографии
13:28
Под Волгоградом нашли пропавшего пенсионера с родинкой на лицеСмотреть фотографии
12:18
«По 25 тысяч за палец»: изувеченную руку штурмовика из Волгоградской области оценили недорогоСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом за кражу меда задержали местного «Винни Пуха»Смотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом на лесопилке загорелась сторожка с охранникомСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде прощаются с директором школы искусств Владиславом БронзовичемСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области девятка протаранила эвакуаторСмотреть фотографии
09:18
Росстат оценил степень озеленения ВолгоградаСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом контрактник застрелил брата с расстройством личностиСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде 11 марта выпадет снегСмотреть фотографии
07:30
«Крылатые быки» примут «Ротор» в Москве 10 мартаСмотреть фотографии
21:01
«Спартак» в родном бассейне потерпел два поражения от «Буревестника»Смотреть фотографии
20:23
Николай Валуев зарядился патриотизмом в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде иномарка влетела в столб на островке безопасностиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградец по ошибке выпил чистящее средство и умерСмотреть фотографии
18:42
Волгоградцы выиграли домашний турнир по панкратиону памяти Алексея НагинаСмотреть фотографии
18:03
«Нахваливал себя и предлагал скидки»: волгоградцы требуют призвать к ответу мебельщика-кидалу АлхутоваСмотреть фотографии
16:57
После ДТП с перевернувшейся фурой под Волгоградом бесследно исчез водительСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде запамятовавший хулиган отметил 8 Марта бегством от полицииСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области простились с мобилизованным пехотинцемСмотреть фотографии
 