В Волгограде выясняют причину внезапной смерти женщины в банке

В Краснооктябрьском районе Волгограда в отделении банка на улице Еременко, 98 на глазах у очевидцев замертво упала пожилая горожанка, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло в предпраздничный день, 7 марта, после полудня. Престарелой посетительнице внезапно стало плохо в отделении «Сбербанка», — рассказал источник.

Прибывший экипаж СМП уже не смог спасти женщину. Скончавшейся было за 90 лет. Она проживала в нескольких домах от отделения финансовой организации.

Напомним, что в Волжском на выходе из поликлиники замертво упал мужчина. Все произошло сразу после осмотра у врача.

Скриншот: Google Maps