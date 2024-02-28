Общество

В Волжском на выходе из поликлиники замертво упал мужчина

Общество 28.02.2024 18:07
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28.02.2024 18:07


В анонимных Telegram-каналах сегодня, 28 февраля, стала распространяться информация о смерти мужчины у здания медико-санитарной части АО «ВТЗ» в Волжском Волгоградской области после приема специалиста. 

По не подтвержденной официально информации, мужчина пришел на осмотр, но, выйдя от врача, умер на пороге медучреждения из-за проблем с сердцем. Прибывший наряд СМП ничем помочь уже не смог. В самой поликлинике заявили, что скончавшийся не был прикреплен к ним и самостоятельно записался на обследование. 

Собственный источник «Высоты 102» пояснил, что смерть посетителя поликлиники носила естественный характер. Обратившийся к медикам пациент умер на глазах у очевидцев у входа в здание. 

Корреспонденты «Высоты 102» попытались связаться с администрацией и регистратурой поликлиники по номерам, размещенным на официальном сайте учреждения. Несмотря на то, что рабочий день, согласно графику еще не был окончен, в МСЧ никто так и не вышел на связь. 

Напомним, на лестничной площадке девятиэтажки в Камышине соседи нашли повешенным 19-летнего парня.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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