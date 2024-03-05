В Камышине Волгоградской области девушка попалась на краже коляски





Полицейские задержали 28-летнюю жительницу города Камышина в Волгоградской области, укравшую детскую коляску. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, подозреваемую удалось задержать благодаря камере видеонаблюдения, расположенной возле подъезда жилого дома.

С заявлением в полицию обратился 30-летний местный житель, который оставил на полчаса коляску стоимостью 10 тысяч рублей на лестничной площадке, а после возвращения не обнаружил ее на прежнем месте.





На видеозаписи видно, как незнакомка заходит в подъезд, а после уже с коляской удаляется в неизвестном направлении.

Женщина признала свою вину и пояснила, что решила забрать коляску, оставленную без присмотра, чтобы использовать для личных нужд.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Теперь подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.