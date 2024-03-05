Происшествия

В Камышине Волгоградской области девушка попалась на краже коляски

Происшествия 05.03.2024 16:15
0
05.03.2024 16:15


Полицейские задержали 28-летнюю жительницу города Камышина в Волгоградской области, укравшую детскую коляску. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, подозреваемую удалось задержать благодаря камере видеонаблюдения, расположенной возле подъезда жилого дома.

С заявлением в полицию обратился 30-летний местный житель, который оставил на полчаса коляску стоимостью 10 тысяч рублей на лестничной площадке, а после возвращения не обнаружил ее на прежнем месте.  



На видеозаписи видно, как незнакомка заходит в подъезд, а после уже с коляской удаляется в неизвестном направлении. 

Женщина признала свою вину и пояснила, что решила забрать коляску, оставленную без присмотра, чтобы использовать для личных нужд. 

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Теперь подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.03.2024 16:48
Происшествия 05.03.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 15:43
Происшествия 05.03.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 15:42
Происшествия 05.03.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 11:47
Происшествия 05.03.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 10:40
Происшествия 05.03.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 10:26
Происшествия 05.03.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 08:12
Происшествия 05.03.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2024 16:43
Происшествия 04.03.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2024 11:59
Происшествия 04.03.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 21:32
Происшествия 03.03.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 15:11
Происшествия 03.03.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 13:54
Происшествия 03.03.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 12:49
Происшествия 03.03.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 10:46
Происшествия 03.03.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2024 20:10
Происшествия 02.03.2024 20:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:58
Выборы президента и голосование по благоустройству синхронизируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:48
Водителя, устроившего «под градусом» смертельное ДТП, осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
В Камышине Волгоградской области девушка попалась на краже коляскиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
В Волгограде за год модернизировали километры теплотрасс, котельные и насосные станцииСмотреть фотографии
15:43
Юного насильника 33-летней женщины задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
На юге Волгограда в заброшенном доме живьем сгорел бездомныйСмотреть фотографии
15:25
«Предлагали СВО – отказался»: судимый 12 раз волгоградец заявил СМИ об избиении полицейскимСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде замминистра строительства РФ пошел в школуСмотреть фотографии
14:11
«Красный Октябрь» повышает заработную плату работникамСмотреть фотографии
13:52
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
13:51
Бравые курсанты зовут волгоградок на танцы 7 мартаСмотреть фотографии
12:26
Глава Волгоградстата Чунаков сообщил Бочарову о позитивных итогах годаСмотреть фотографии
11:47
Трое детей отравились угарным газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
Дистанционные сервисы ИВЦ ЖКХ становятся все более популярными у волгоградцевСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде разлив на ул. Землячки ликвидировали без отключений водыСмотреть фотографии
11:11
Скончался основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид КоросташевичСмотреть фотографии
10:40
Трассу Москва-Волгоград засыпало зерном из перевернувшегося грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Концессии устраняют разлив на Землячке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Два района Волгограда свяжут новым маршрутом № 5аСмотреть фотографии
09:43
Накрыло минометным огнем. Под Волгоградом открыли памятную доску в честь погибшего бойца СВОСмотреть фотографии
09:09
«Премии всем дали?»: волгоградцев ошеломили зарплатами в 67 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:12
В Советском районе Волгограда загорелся двухэтажный автобус «Сетра»Смотреть фотографии
06:40
«Куда вы его дели?»: инвалид с диабетом из Волгоградской области остался без инсулинаСмотреть фотографии
20:54
Жителя Волгоградской области оштрафовали за дискредитирующие ВС РФ репостыСмотреть фотографии
20:05
Пропадавшего в 2018 году на Кубани глухого мужчину ищут под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:56
Адвоката, бизнесмена и оперативника подозревают в похищении волгоградкиСмотреть фотографии
18:29
Жестко задержавших лжесантехников полицейских наградили в ВолжскомСмотреть фотографии
17:20
Вспышку бруцеллеза у коров выявили в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
В Саратове молодой лев атаковал 14-летнюю девочку в конном клубеСмотреть фотографии
15:55
Политтехнолог Чешов: фактическая явка в Волгоградском регионе составит 80%Смотреть фотографии
 