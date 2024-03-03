Спорт

«Зря мерзли?»: «Ротор» проиграл в первом домашнем матче 2024 года «Уфе»

Спорт 03.03.2024 18:20
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03.03.2024 18:20


Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 марта, неудачно стартовал в чемпионате Второй лиги группы «Золото», уступив на своем поле «Уфе» c минимальным счетом 0:1. Единственный мяч забил Мигран Агеян, сообщает V102.RU.
Обе команды ставят амбициозные задачи по выходу в Первый дивизион в нынешнем сезоне.Так как цена потери очков в каждом туре весьма высока, то и борьба в матчах ожидается весьма серьезной. Не стала исключением  в этом плане и сегодняшняя встреча на Волгоград Арене. Кроме того, отметим, что и болельщики заметно соскучились по футболу за столь большой перерыв. На стадион в достаточно холодную погоду пришли 12 166 зрителей.  Интересно, что на предматчевое построение футболисты «Ротора» вышли в классической ретро-форме образца 1988 года, в которой сине-голубые выступали в Первой лиге и в том сезоне заработали повышение в классе, заняв второе место в чемпионате.  
В стартовом составе хозяев вышел лишь один новичок, пополнивший состав команды в межсезонье — голкипер Никита Чагров.  Остальные шесть новобранцев остались в запасе. У гостей с первых минут появился центральный полузащитник Алихан Шаваев, еще в начале этого чемпионата выступавший за «Ротор», а затем перешедший в «Уфу» после расторжения контракта с волгоградским клубом.
На старте матча соперники привыкали к полю, которое сегодня было далеко не в идеальном состоянии после холодной зимы. В то же время острее в дебюте встречи действовали башкортостанцы. Роман Пасевич с правого края пробил в створ, но Чагров оказался на месте и зафиксировал игровой снаряд. Как и вскоре после этого вратарь «Ротора» парировал выстрел Артема Гуренко из-за пределов штрафной.
Затем хозяева предприняли попытки перехватить инициативу и даже где-то немного перестарались в своем стремлении усилить давление на оборону гостей. Даниил Арсентьев упал в  штрафной противников после якобы акцентированного контакта с игроком «Уфы» Константином Трояновым. Однако главный арбитр Владислав Целовальников в этом моменте увидел симуляцию со стороны Арсентьева и вручил ему предупреждение за данный маневр.   

Постепенно забрав мяч под контроль, волгоградцы стали чаще бывать на чужой половине. Но с созданием опасных моментов у сине-голубых возникли заметные трудности. Самый явный шанс отличиться на 29-й минуте имел Рамазан Гаджимурадов, который после паса Ильи Сафронова находился в выгодной позиции и с близкого расстояния мог поразить ворота «Уфы». Однако десятый номер «Ротора» не сумел нормально подстроиться под удар и опасность для гостей миновала. Команды продолжали вступать  в  активные единоборства, проявляя большое желание добиться положительного исхода. До перерыва зрители, многие из которых наверняка замерзли по ходу первого тайма, голов с обеих сторон не увидели — нулевая ничья.
На старте второй половины активизировались уфимцы и именно они открыли счет на 56-й минуте.  Агеян отыграл с Гуренко и получил обратную передачу от своего партнера, после чего в одно касание пробил по воротам «Ротора». Юрий Завезен в подкате не успел предотвратить этот момент, а Никита Чагров с ударом в ближний угол не справился и коллектив из Башкирии повел в счете. Сине-голубые оказались в роли догоняющих, что логично заставило их идти вперед большими силами. Но во многих моментах хозяевам не хватало завершающего удара.
Сергей Попков пытался освежить игру несколькими заменами, в ходе которых на поле появились, в том числе, новички Руслан Болов, Евгений Мухин, Дмитрий Лаврищев и Ярослав Крашевский. Но перестановки, к сожалению, «Ротору» не помогли. Уфимцы грамотно действовали в защите, всячески уничтожая любые возможности волгоградцев сравнять. Болов, успевший получить желтую карточку при первом своем появлении на Волгоград Арене, в компенсированное время ударил в створ, однако голкипер гостей Олег Баклов спокойно зафиксировал мяч в руки. Увы, но матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу «Уфы», что позволило им набрать первые три очка в чемпионате. «Ротор» же постарается реабилитироваться за сегодняшнюю неудачу перед своими болельщиками 10 марта, когда в столичном регионе подопечные Попкова встретятся с «Велесом». Московская команда сегодня также уступила на выезде «Краснодару-2» со счетом 0:1.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 Фото: СК «Ротор» VK.com
 


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