Сосулька рухнула на голову мужчине на юге Волгограда

Житель Ростова-на-Дону получил в Волгограде травму головы из-за упавшей на него сосульки. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, несчастный случай произошел днем в Красноармейском районе возле четырехэтажки на улице Гражданская.

По предварительной информации, сосулька упала с крыши многоквартирного дома. Мужчину доставили в больницу с сотрясением.

В комитете здравоохранения региона уточнили, что пострадавшего 34-летнего мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы №15. Состояние пациента удовлетворительное.

Согласно данным Дом.МинЖКХ, построенную в 1959 году четырехэтажку по адресу ул. Гражданская обслуживает УК «Мегаполис».

Фото из архива ИА «Высота 102»