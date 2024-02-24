Происшествия

Старая «Волга» протаранила столб в Волгограде

Происшествия 24.02.2024 10:46
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24.02.2024 10:46


Пожилой волгоградец попал в ДТП на старой «Волге». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 8-20 ч. в Дзержинском районе.
- 64-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-310290», двигаясь по ул. Домостроителей, напротив дома № 5Е совершил наезд на столб.  Водитель госпитализирован, - пояснили в главке.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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