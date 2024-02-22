Стала известна причина возгорания цеха на севере Волгограда

Прокуратурой региона организована проверка в связи с пожаром на предприятии ЛКП на территории Тракторозаводского района Волгограда. Появилась информация о возможной причине происшествия.
— По имеющимся данным, предварительной причиной воспламенение стало замыкание электропроводки, — прокомментировала V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Известно, что пожар вспыхнул на предприятии, расположенном на улице Лавренева. Фирма специализируется на выпуске жидкой теплоизоляции и гидрозащиты.
Напомним, что на тушение лакокрасочного цеха в Тракторозаводском районе Волгограда брошены 20 единиц спецтехники и 63 спасателя.
UPD: В 15.18 объявлена ликвидация открытого горения на площади в 450 квадратных метров.
Фото: прокуратура Волгоградской области