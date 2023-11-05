Общество

Прокуратура разбирается в скандале с обустройством воинского захоронения под Волгоградом

Общество 05.11.2023 16:02
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05.11.2023 16:02


Прокуратура Камышинского района Волгоградской области заинтересовалась  ситуацией с обустройством Аллеи Славы, где похоронены погибшие на СВО военные, которую V102.RU описало в публикации «Он исчез и не берет трубку»: в Камышине разразился скандал при строительстве воинского кладбища».
Об этом  рассказала V102.RU Светлана Ивченко, мама павшего героя.  
- Мне звонили из прокуратуры, я ответила на все интересующие вопросы, единственное, сейчас я не в городе, мы на реабилитации с младшим сыном, пока не могу встретиться лично, - пояснила женщина. – Но сейчас всю работу за предпринимателя Олега Усова доделали другие люди. В понедельник, мне рассказали, он приезжал на кладбище, устроил разборки, пытался оправдаться. И это в том месте, где похоронены наши ребята, где нужна тишина!
По словам Светланы Ивченко, предприниматель, который согласился возвести  бетонное ограждение для защиты от паводковых вод, сначала взял за работу почти в два раза больше, но,  в конечном итоге  сделал ее только наполовину.
- Он все забросил, а ведь уже осень – сейчас будут дожди, снег. Могилы бы просто залило! К тому же 7 ноября на кладбище, где похоронены наши дети, отцы, мужья, братья, будет высадка деревьев. Труд был бы напрасным, если бы не нашлись добросовестные ребята, которые все сделали, - продолжила Светлана.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, родственники погибших на СВО камышан обвинили местного предпринимателя Олега Усова в не выполнении обязательств по обустройству воинского захоронения. Мужчине заплатили за обустройство бетонного ограждения для отвода паводковых вод из собранных пожертвований неравнодушных камышан. Предприниматель получил 35 тысяч рублей, а директор одного из предприятий бесплатно поставил 5 кубов  бетона. Однако строитель взял деньги, но работу до конца не выполнил – не освободил залитый бетон от опалубки.
Ко всему прочему предприниматель перестал выходить на связь. Не ответил он и корреспонденту V102.RU, который хотел узнать его точку зрения на произошедшее.
Напомним, сын Светланы Ивченко Максим погиб 7 июня 2022 года на СВО. Посмертно он был награжден Орденом мужества. Его мама и родственники других павших воинов выступили с инициативой создания воинского кладбища в Камышине, которую поддержали в администрации города.
Фото Светланы Ивченко



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