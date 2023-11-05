Прокуратура разбирается в скандале с обустройством воинского захоронения под Волгоградом





Прокуратура Камышинского района Волгоградской области заинтересовалась ситуацией с обустройством Аллеи Славы, где похоронены погибшие на СВО военные, которую V102.RU описало в публикации Прокуратура Камышинского района Волгоградской области заинтересовалась ситуацией с обустройством Аллеи Славы, где похоронены погибшие на СВО военные, которую V102.RU описало в публикации «Он исчез и не берет трубку»: в Камышине разразился скандал при строительстве воинского кладбища».

Об этом рассказала V102.RU Светлана Ивченко, мама павшего героя.- Мне звонили из прокуратуры, я ответила на все интересующие вопросы, единственное, сейчас я не в городе, мы на реабилитации с младшим сыном, пока не могу встретиться лично, - пояснила женщина. – Но сейчас всю работу за предпринимателя Олега Усова доделали другие люди. В понедельник, мне рассказали, он приезжал на кладбище, устроил разборки, пытался оправдаться. И это в том месте, где похоронены наши ребята, где нужна тишина!По словам Светланы Ивченко, предприниматель, который согласился возвести бетонное ограждение для защиты от паводковых вод, сначала взял за работу почти в два раза больше, но, в конечном итоге сделал ее только наполовину.- Он все забросил, а ведь уже осень – сейчас будут дожди, снег. Могилы бы просто залило! К тому же 7 ноября на кладбище, где похоронены наши дети, отцы, мужья, братья, будет высадка деревьев. Труд был бы напрасным, если бы не нашлись добросовестные ребята, которые все сделали, - продолжила Светлана.Напомним, как ранее сообщало V102.RU, родственники погибших на СВО камышан обвинили местного предпринимателя Олега Усова в не выполнении обязательств по обустройству воинского захоронения. Мужчине заплатили за обустройство бетонного ограждения для отвода паводковых вод из собранных пожертвований неравнодушных камышан. Предприниматель получил 35 тысяч рублей, а директор одного из предприятий бесплатно поставил 5 кубов бетона. Однако строитель взял деньги, но работу до конца не выполнил – не освободил залитый бетон от опалубки.Ко всему прочему предприниматель перестал выходить на связь. Не ответил он и корреспонденту V102.RU, который хотел узнать его точку зрения на произошедшее.Напомним, сын Светланы Ивченко Максим погиб 7 июня 2022 года на СВО. Посмертно он был награжден Орденом мужества. Его мама и родственники других павших воинов выступили с инициативой создания воинского кладбища в Камышине, которую поддержали в администрации города.