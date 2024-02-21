Под Волгоградом разыскивают 49-летнего мужчину

Всем, кто владеет информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Происшествия 21.02.2024 08:14
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21.02.2024 08:14
Всем, кто владеет информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Волонтеры объявили поиск пропавшего еще 15 февраля мужчины. Как сообщили V102.RU в отряде Лиза Алерт, устанавливается местонахождение Алексея Третьякова, жителя поселка Кузьмичи Городищенского района.Приметы пропавшего - рост 160 см, глаза карие, волосы седые. В какой был одежде, неизвестно.
Всем, кто владеет информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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