Клиенты билайн в Волгоградской области проговорили более 2 млн минут через WiFi

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21.02.2024 10:31 Реклама
Клиенты билайн в Волгоградской области в прошлом месяце общались через Wi-Fi более 2 млн минут (по данным внутренней аналитики оператора). Это стало возможным благодаря работе технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi)*.
– Технология VoWiFi улучшает качество звонков и закрывает потребность оставаться на связи в тех местах, где сигнал сотовой сети слабеет, но есть доступ к домашнему интернету через Wi-Fi роутер. Например, в цокольном помещении или на верхних этажах высотных зданий. При этом VoWiFi предоставляет доступ к голосовой связи нового поколения, отличающейся звуком высокой четкости, – пояснил директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
Для использования технологии необходим доступ к Wi-Fi сети. Для активации нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Телефон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi.
Разговоры и СМС оплачиваются по домашнему тарифу как в России, так и при звонках из-за границы домой. Подробнее узнать об их преимуществах, настройке и устройствах, поддерживающих технологии, можно на сайте оператора.
* VoWiFi – голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru
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