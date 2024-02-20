Под Волгоградом под окнами многоквартирного дома выгорел Renault





Автомобиль марки Renault Logan сгорел сегодня, 20 февраля, в под окнами многоквартирного дома на ул. Александрова в городе Волжский Волгоградской области. Видео с пылающим автомобилем появилось в местных Telegram-каналах, сообщает V102.RU.





По информации ГУ МЧС России по региону сообщение о возгорании автомобиля поступило в 09:42.

– В городе Волжском горел автомобиль Renault Logan 2008 года на площади 3 кв.м. Пожарные расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.55, – сообщили в ведомстве. – Погибших и пострадавших нет.

Предполагаемой причиной пожара называют неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Видео: Жесть Волжский /t.me