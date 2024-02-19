Экономика

ЦБ: волгоградские компании ожидают сокращения спроса на новостройки

Экономика 19.02.2024 20:24
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19.02.2024 20:24


По итогам 2023 года в Волгоградской области введено рекордное количество жилья – показатель достиг 951,1 тыс. кв. м, что на 19% выше объемов 2022-го. По данным оперативных опросов, на индивидуальное жилищное строительство приходится 509,5 тыс. кв. м, в то время как на многоквартирное – 441,6. Рекорды по вводу жилья обновило большинство регионов страны. Такие данные, сообщает V102.RU, привели в волгоградском отделении Банка России.

Несмотря на увеличение стоимости жилья в регионе, спрос на него превысил показатель 2022 года. Интерес потребителей поддерживали в том числе программы льготного ипотечного кредитования. Пик продаж пришелся на осень прошлого года. Волгоградцы стремились быстрее оформить сделки, ожидая увеличения процентных ставок вслед за повышением ключевой ставки. Дополнительно стимулировало покупателей предстоящее ужесточение условий кредитования, в частности, увеличение первоначального взноса до 30%.

По мнению участников рынка, дальнейший спрос на жилье во многом будут определять новые правила выдачи жилищных кредитов. Из-за удорожания рыночной и ужесточения условий льготной ипотеки застройщики ожидают некоторого снижения продаж.

– Местные застройщики ожидают возможное сокращение спроса, прежде всего на новостройки. Это может отразиться на планах девелоперов по реализации новых проектов. Об этом нам рассказали представители строительных компаний, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

В организации также отметили, что для мониторинга ситуации банк использует информацию от 300 компаний. Это позволяет принимать взвешенные решения в сфере денежно-кредитной политики.

Напомним, на начало 2024 года Волгоград занимал 57-ое место в рейтинге областных российских центров по объему построенных квартир. На каждого жителя приходилось менее 1 квадратного метра в новостройках. 

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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