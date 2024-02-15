



Жители Калача-на-Дону Волгоградской области снова жалуются на подтопление частных домов. Как рассказали V102.RU калачевцы, вода во дворах, а затем и в подполах появилась еще в январе.







– По несколько раз в год происходит одно и то же, – рассказывают жители частного сектора. – По своим дворам мы ходим по доскам. Топит хозпостройки, птице негде ходить, вода затапливает и подвалы. Мы уже там боимся что-то хранить. Воду откачиваем беспрестанно – у некоторых уже полетели двигатели от насосов.

Соцсети полны одинаковых сообщений.

– Ул. Дубинец, яма с насосной станцией 1 метр 80 см. В яме воды 40 см, насос в воде. Хана ему. Замкнул и обесточил весь дом и пожег автоматы. Думал сам себя откачает, но нет, – рассказывает один из пользователей.



– 40 см. Вы счастливчик. У нас на Революционной полтора метра. В яме, где насос и так же в погребе, – говорит другой.



– Вода везде. И на Демьяна Бедного и в переулке Баррикадном, – констатирует еще один житель.

– У нас напротив стадиона погреб в гараже, вода больше метра, возле дома яма с безбашенкой тоже столько же воды, хорошо, что есть городской водопровод в дом, а на работе сегодня у нас из крана пошла бурая, вонючая вода, тоже возле стадиона, – делится пользователь.

– Двухэтажка площадь Павших Борцов в подвале стоит вода больше, чем по щиколотку, – утверждает другой автор.





Калачевцы также сняли впечатляющие кадры затопленных подвалов и первых этажей домов. На них видно, что холодильники, газовые котлы и другое электрическое оборудование практически плавает в воде.



По словам калачевцев, дома тоже не выдерживают постоянной влаги и кое-где пошли трещинами. Попытки продать дома в опасной затапливаемой зоне проваливаются на первых этапах – о ситуации, в которой оказались люди, известно уже многим.





Отчаявшиеся жители Калача-на-Дону написали обращение в администрацию президента с просьбой спасти город с населением в 22 тысячи человек от затопления.

– Гибнет наше имущество, уходят и перегорают автономные водоподающие устройства (безбашенки), страдают жилые дома, которые начали давать зримую просадку в условиях заболоченной местности. Не стало возможности заниматься подсобным хозяйством и привычным для каждого русского человека садоводством и огородничеством, – говорится в обращении.

Жители города также попросили федеральные власти разобраться, кто повинен в «организации искусственно созданного подтопления города», а также изыскать возможность по выделению средств на реконструкцию насосных станций и оплату потребляемой ими электроэнергии. Также горожане хотят, чтобы город включили в федеральную программу по оздоровлению и развитию комплекса реки Дон, чтобы расчистить русло реки Гусиха и углубить дно озера Кондол, а также построить локальные очистные сооружения для перекачиваемой воды.

Напомним, V102.RU ранее уже сообщало о подтоплении домов в Калаче-на-Дону. В прошлом году в начале лета вода не уходила с подворий почти целый месяц. Люди считают, что причиной происходящего является отсутствие регулирования на насосных станциях реки Гусиха и озера Кондол. Их в свое время возвели при строительстве Волго-Донского канала и Цимлянского водохранилища в целях предотвращения затопления. Если вода поднималась, сбрасывали воду на насосной станции на этих озерах. Но потом, предполагали люди, это стало делаться гораздо реже.

Между тем, в администрации Калачевского городского поселения уже отреагировали на жалобы жителей. В соцсетях людей заверили, что на реке Гусиха откачка грунтовых вод идет круглосуточно. На озере Кондол ее временно приостановили. Но при повышении уровня воды обещали снова возобновить. Недавно люди приходили на встречу с чиновниками администрации Калача-на-Дону. Там их заверили, что постоянно качают воду и объяснили подтопление домов уровнем воды в реке Дон.

Также ранее чиновники поясняли V102.RU, что не могут круглосуточно обеспечивать работу насосных станций из-за проблем с компенсацией расходов на электричество. Водные объекты – река Гусиха и озеро Кондол, по их словам, относятся к федеральной собственности, поэтому муниципалитет не может финансировать траты на эти цели.

Фото и видео: читателей V102.ru