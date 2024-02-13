Трогательными сообщениями в адрес тех, кто не остался в стороне, сегодня, 13 февраля, делятся в социальных сетях жители пострадавшего от ледяного дождя города Котельниково в Волгоградской области.

Как передает V102.RU, местные паблики завалены благодарственными постами в адрес соседей, жителей Котельниково, работников торговли, энергетиков, сотрудников МЧС, сотрудников администрации и всех, кто как-то помог людям, которые из-за разгула стихии остались без света. Из-за этого также наблюдались перебои с водой и отоплением. В городе был введен режим ЧС муниципального характера. В настоящее время ситуация в Котельниково стабилизировалась.

– Хочется выразить благодарность всем моим неравнодушным землякам, которые делились водой, продуктами, спичками, свечами, топливом, повербанками и электроэнергией со всеми нуждающимися. Особая благодарность тем, кто помог одиноким пенсионерам, чьи родственники проживают далеко. Вы - настоящие люди, – пишет местная жительница под ником Каталина.

– Считаю, что всё-таки быстро устранили поломки. Пусть мы вчера (12.02) гонялись всеми домами за привозной водой, но мы её получили. И нужно понимать, что район у нас не маленький, а рабочие силы не такие уж и большие, - считает Ксения Зайцева.

– Читаешь комментарии и гордость берёт за нас! Какие мы всё-таки сплочённые! Пришла беда и все стали друг другу помогать. Кто чем может! И видя такую картину не страшно становится жить не смотря ни на что. Спасибо просто так всём! – резюмирует Олеся.

Напомним, в Котельниковском районе 11 февраля ввели режим ЧС муниципального уровня после экстремального ледяного дождя, который повлиял на все системы жизнеобеспечения. Город временно остался без электричества, тепла и воды. Но уже накануне в Котельниково вновь заработали первые магазины, больница и аптека, был организован подвоз воды, а соцработники обеспечивали необходимым пожилых горожан.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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