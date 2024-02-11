Общество

Силы МЧС выдвинулись в обледеневший город Волгоградской области

Общество 11.02.2024 18:08
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11.02.2024 18:08


Аэромобильная группировка МЧС России сегодня, 11 февраля, выдвинулась из Волгограда в Котельниково на помощь в ликвидации последствий ледяного дождя, передает V102.RU.

По информации регионального МЧС, в составе группировки 30 человек и 6 единиц техники, в том числе снегоболотоход и два снегохода.


Напомним, что 11 февраля в городе Котельниково Волгоградской области был введен режим ЧС муниципального характера. 

В связи с комплексом неблагоприятных метеорологических условий, обусловленных сильными осадками в виде снега, мокрого снега, гололедно-изморозевыми явлениями и понижением среднесуточных температур произошло отключение энергоснабжения в Котельниковском районе. Причиной порывов линий электропередач, как поясняет МЧС, стало падение веток деревьев на территории частного сектора.  

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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