В Котельниковском районе Волгоградской области восстановили электроснабжение более чем у 70% потребителей после циклона «Ольга». Как сообщили V102.RU в компании Россети-Юг, до полного устранения последствий разгула стихии работы будут вестись круглосуточно.

По информации компании, уже работает оборудование магистральной подстанции. По мере восстановления сети подключаются оставшиеся обесточенные дома. Кроме этого, для электроснабжения социально значимых объектов также работают резервные источники энергии.

– В результате штормового ветра, снегопада, гололеда был обесточен ряд линий и подстанции 6-220 кВ, – прокомментировали в компании. – Наледь толщиной до 10 см вызвала многократное превышение расчетных нагрузок на энергообъекты – как следствие, произошли многочисленные обрывы проводов и падения опор.

Фото: Telegram/Оперативный штаб Котельниковского района