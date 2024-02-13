Экономика

Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 год

Экономика 13.02.2024 11:15
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13.02.2024 11:15


Более трети жителей Волгоградской области увеличили свои доходы за 2023 год, – к таким выводам пришли эксперты ПСБ Благосостояние (инвестиционное подразделение Группы ПСБ), рассчитав Индекс финансовых достижений, демонстрирующий, насколько эффективно россияне умеют управлять личным бюджетом и владеют основами финансовой грамотности. Общее значение Индекса по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на представленные результаты исследования, составило 45 баллов. 

Сообщается, что жителям Волгоградской области в рамках исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и т.п. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по региону.

Результаты опроса показали, что у 36% респондентов, проживающих на территории Волгоградской области, доходы в 2023 году выросли (у каждого пятого – 21%) в пределах 10%, у 18% – в пределах 30%, а у 3% доходы за год удвоились, – сообщают эксперты. – Благосостояние еще 41% опрошенных не изменилось, оставшись на уровне 2022 года.

У 53% опрошенных волгоградцев квартира или дом не обременены никакими долговыми обязательствами. Каждый десятый выплатил ипотеку на 50% и более. Не имеют жилья в собственности менее четверти жителей Волгограда (24%).

Что касается закредитованности населения Волгоградской области, то, согласно итогам опроса, 47% респондентов обслуживают только один кредит, еще 33% – не имеют долгов вообще. У 43% опрошенных стоимость принадлежащего им имущества превышает размер долгов, а у 33% – стоимость имущества примерно равна размеру долговых обязательств.

Меньше всего баллов жители Волгоградской области набрали по показателю наличия полиса страхования жизни: две трети опрошенных (69%) его не имеют. Значение Индекса также снизили отсутствие финансовой подушки безопасности и низкий процент дохода, откладываемый ежемесячно в сбережения.

Отметим, что по Индексу финансовых достижений жители Волгограда и области обогнали жителей Москвы, заняв седьмое место в итоговом рейтинге. 

Баллы по регионам: 

  1. Санкт-Петербург – 49,1
  2. Республика Чечня – 46,2
  3. Калининградская область – 46,1
  4. Иркутская область –  45,7
  5. Камчатский край – 45,5
  6. Нижегородская область – 45,3
  7. Волгоградская область –  45,3
  8. Воронежская область – 45,2
  9. Москва – 44,8
  10. Омская область – 44,6


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