Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 год





Более трети жителей Волгоградской области увеличили свои доходы за 2023 год, – к таким выводам пришли эксперты ПСБ Благосостояние (инвестиционное подразделение Группы ПСБ), рассчитав Индекс финансовых достижений, демонстрирующий, насколько эффективно россияне умеют управлять личным бюджетом и владеют основами финансовой грамотности. Общее значение Индекса по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на представленные результаты исследования, составило 45 баллов.

Сообщается, что жителям Волгоградской области в рамках исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и т.п. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по региону.

– Результаты опроса показали, что у 36% респондентов, проживающих на территории Волгоградской области, доходы в 2023 году выросли (у каждого пятого – 21%) в пределах 10%, у 18% – в пределах 30%, а у 3% доходы за год удвоились, – сообщают эксперты. – Благосостояние еще 41% опрошенных не изменилось, оставшись на уровне 2022 года.

У 53% опрошенных волгоградцев квартира или дом не обременены никакими долговыми обязательствами. Каждый десятый выплатил ипотеку на 50% и более. Не имеют жилья в собственности менее четверти жителей Волгограда (24%).

Что касается закредитованности населения Волгоградской области, то, согласно итогам опроса, 47% респондентов обслуживают только один кредит, еще 33% – не имеют долгов вообще. У 43% опрошенных стоимость принадлежащего им имущества превышает размер долгов, а у 33% – стоимость имущества примерно равна размеру долговых обязательств.

Меньше всего баллов жители Волгоградской области набрали по показателю наличия полиса страхования жизни: две трети опрошенных (69%) его не имеют. Значение Индекса также снизили отсутствие финансовой подушки безопасности и низкий процент дохода, откладываемый ежемесячно в сбережения.

Отметим, что по Индексу финансовых достижений жители Волгограда и области обогнали жителей Москвы, заняв седьмое место в итоговом рейтинге.

Баллы по регионам:

Санкт-Петербург – 49,1 Республика Чечня – 46,2 Калининградская область – 46,1 Иркутская область – 45,7 Камчатский край – 45,5 Нижегородская область – 45,3 Волгоградская область – 45,3 Воронежская область – 45,2 Москва – 44,8 Омская область – 44,6







