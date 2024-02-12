В Волгоградской области обострился дефицит строителей. Специалисты многих профилей стали цениться на вес золота как частными клиентами, так и крупными компаниями. О причинах кадрового голода и попытках его решения – в материале ИА «Высота 102».

По словам самих рабочих, скачки курсов валют, подорожание строительных материалов и уход с российского рынка иностранных компаний не только не оттолкнули покупателей, а, напротив, спровоцировали потребительский бум. Больше года мастера, занимающиеся ремонтом квартир, работают в режиме нон-стоп и расписывают свой график на несколько месяцев вперед.

- Многое люди переживают за свои деньги и поэтому стараются их куда-то вложить. Конечно, возможность купить жилье или новую машину есть не у всех. А вот косметический ремонт в квартире – более посильная ноша. Волгоградцы активизировались в том числе из-за роста цен на стройматериалы и исчезновения каких-то товаров. Ремонты стали настолько популярными, что мои коллеги расписывают графики на пару месяцев вперед. Причем, повышение цен на услуги клиентов не смущает, - отмечает волгоградский мастер-отделочник Николай Казак. - Важно и то, что уровень сложности ремонтов постоянно растет и, соответственно, работа длится намного дольше, чем прежде. Например, мастер или целая бригада может зайти на один объект на целый год.

Баланс на волгоградском рынке труда нарушился и из-за отъезда части иностранных мастеров, подкупавших клиентов быстрой и недорогой работой.

- В последнее время в наших кругах стало меньше иностранных рабочих. Те, кто продолжают работать в Волгограде, подняли цены. И, если раньше минусы их работы компенсировались дешевизной, то сейчас у иностранцев стало не так-то дешево. Отчасти кадровый голод связан с тем, что наши коллеги едут восстанавливать и отстраивать города на присоединенных к России территориях – сами знаете, что там обещают хорошие зарплаты, - отмечает Николай Казак.





Как никто другой о проблемах кадрового голода знают руководители крупных строительных компаний. По их словам, в последнее время в дефиците оказались мастера самых разных профилей.

- Нам не хватает и бетонщиков, и формовщиков на заводе, и сварщиков, и электриков, и сантехников, и каменщиков, и монолитчиков, и фасадчиков. Практически все стали дефицитными специалистами, - комментирует руководитель компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. - Ситуация на рынке труда обострилась в прошлом году, так как из-за изменения курса доллара многие иностранные рабочие уехали в другие страны. Мы общаемся с представителями рекрутинговых агентств Узбекистана и знаем, что в районе Ташкента более-менее квалифицированные специалисты получают около тысячи долларов. С такой зарплатой они уже не особо спешат в Россию. Сейчас нам предлагают другие варианты - рабочих из Бангладеша, возможно, Северной Кореи. Но, на мой взгляд, эта дорога приведет в никуда и закончится потерей нашей идентичности.

По мнению Алексея Цуканова, стереотип о крайне невесомых зарплатах в их сфере уже давно ушел в прошлое. Однако даже повышение расценок не всегда облегчает процесс поиска сотрудников.

- Мы проводим многофакторную работу - увеличиваем график работы, поднимаем зарплаты, стараемся расширять собственный штат для выполнения госконтрактов и нашей производственной программы. Но, откровенно говоря, пока проблема лишь усугубляется. И в ближайшее время она, к сожалению, будет только усугубляться, - признает Алексей Цуканов. - Для решения кадровых вопросов в ближайшие 20-25 лет в стране необходимо повышать рождаемость. С учётом нынешних тенденций этот вопрос стоит остро как никогда.

В свою очередь hr-специалисты заявляют, что большинство мастеров не доходят до официальных платформ по поиску работы и ищут заказчиков через знакомых.

- С рабочими специальностями ситуация действительно достаточно сложная, - рассказали в беседе с корреспондентом «Высота 102» сразу несколько менеджеров HR. - Вакансии открыты и в строительных компаниях, и на заводах, и на складах. Однако на сайтах по поиску работы соискателей очень мало - чаще всего, они ищут новое место через знакомых.

Год назад руководитель кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич сообщила о том, что строительной отрасли не хватает порядка 200 тысяч человек. Из-за нехватки специалистов в ведомстве предлагали привлекать безработных. Чиновники заявляли о необходимости трансформации центров переподготовки кадров в регионах и создании на их основе мобильных строительных бригад.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»