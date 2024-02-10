В Кировском районе Волгограда накануне водитель автобуса угрожал расправой сотруднику МВД, приехавшему на вызов из-за беспокойных соседей. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел в доме № 149 по улице Кирова глубокой ночью.

— Наряд приехал на бытовой конфликт в пятиэтажку. Находившийся в квартире 48-летний мужчина начал вызывающе вести себя в отношении полицейского. Всячески игнорировал законные требования, а в какой-то момент стал угрожать расправой, — рассказал источник.

По сведениям «Высоты 102», в поле зрения правоохранителей попал 48-летний водитель ООО «Волгоградский автобусный парк». Мужчина ранее не имел проблем с законом.

— Буйного мужчину задержали. Свою вину он признал. Организована проверка по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, — Прим. ред.), — уточнил источник.

Напомним, что пьяный в камуфляже избил сотрудницу МВД в аэропорту Волгограда. На дебошира из Ростовской области возбудил уголовное дело по двум статьям. Расследование на контроль взял глава СКР Бастрыкин.

Фото: архив ИА «Высота 102»