Политика

Депутаты сняли с должности главу Ленинска в Волгоградской области

Политика 08.02.2024 15:52
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08.02.2024 15:52


Сегодня, 8 февраля, депутаты городского поселения города Ленинск в Волгоградской области приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы поселения Дмитрия Смирнова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городской Совет депутатов, чиновника сняли с должности на основании представления прокуратуры за нарушение антикоррупционного законодательства. 

- По результатам проведенной надзорным органом проверки были выявлены признаки конфликта интересов при проведении конкурсных процедур, - пояснили в представительном органе причины увольнения главы.

Как стало известно информагентству, к Смирнову также были претензии по сфере ЖКХ. Так, вопросы вызвали подписанные главой постановления, которые экономически необоснованно и незаконно увеличили тарифы для населения. 

Что же касается нарушения антикоррупционного законодательства, то выявлено, что глава поселения принимал нормативно-правовые акты и заключал госконтракты в пользу организаций и ИП, соучредителями которых являются его родственники. 

Обязанности главы поселения до избрания нового временно возложены на главного специалиста администрации городского поселения Марину Сасову. 

Фото с сайта городского поселения город Ленинск

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