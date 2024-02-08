Разбившаяся насмерть волгоградка стала жертвой жестокой резни

История с трагической смертью 37-летней женщины в Камышине Волгоградской области, которая упала с высоты третьего этажа и разбилась насмерть 3 февраля, приобрела неожиданный поворот.

Как стало известно V102.RU от собственного источника, местную жительницу перед смертью пытались зарезать, а после заперли в квартире по улице Воинов-интернационалистов, 15А.

— В тот день, 3 февраля, вечером погибшая вместе с двумя знакомыми собрались на квартире у 48-летнего приятеля, который их пригласил к себе домой. Собравшиеся крепко выпили, слово за слово, между ними возник конфликт. Хозяин жилья схватил нож со стола и нанес им удар в область подмышки 37-летней гостье. Острие вошло сверху в легкое, — рассказал источник. — Мужчина на этом не остановился и бросился с ножом на 32-летнего мужчину, порезав ему левую руку. Также под раздачу попал еще один приглашенный — 34-летний мужчина — которому прилетело в висок кулаком от разгневанного хозяина жилья. Затем последний оставил истекающую кровью женщину и двух гостей в квартире, покинув помещение и закрыв их всех на ключ, тем самым отрезав им путь к спасению.

Порезанная женщина в панике бросилась на балкон, желая любыми способами покинуть квартиру.

— Она попыталась спуститься вниз, но разгоряченная алкоголем под действием адреналина сорвалась с высоты и упала на асфальт. Шансов выжить у нее не было никаких. При падении невольная заложница получила травмы несовместимые с жизнью, — уточнил источник.

По сведениям «Высоты 102», заперший своих гостей мужчина задержан. Он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст .127 УК РФ (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ч. 2 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, тело 37-летней женщины обнаружили под окнами пятиэтажки около 23.00 соседи. Рассматривалась версия, что камышанка могла самостоятельно уйти из жизни.

Фото: архив ИА «Высота 102»