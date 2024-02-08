В Волгограде над разобранной братской могилой появился шатер

В Волгограде нашли подрядчика, который готов завершить затянувшийся ремонт памятника и братской могилы воинов 45-й стрелковой дивизии имени Щорса, погибших при обороне Сталинграда, расположенных в Краснооктябрьском районе, передает V102.RU.

По информации мэрии, специалисты уже приступили к восстановлению бетонных конструкций памятника. Ранее они демонтировали поврежденные временем и не подлежащие восстановлению конструкции подпорной стенки, фрагменты оснований парапета, лестниц и собрали тепловой шатер, позволяющий поддерживать в зоне работ положительную температуру воздуха.





- Сейчас рабочие укрепляют конструкции стелы. В ходе работ они восстановят сам памятник, площадку у его подножия, лестницы и ограждения, озеленят территорию, - уточнили в городской администрации.

По сведениям сайта госзакупок, заявка на тендер была подана еще 5 октября 2023 года. Заказчиком работ стоимостью 6 911 998 рублей выступает МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». Победителем признано ООО «Реновацию», которое должно завершить работы в срок до 31 марта текущего года.

В мэрии Волгограда ранее заявляли, что в 2022 году работы по восстановлению мемориала начала компания «Ренессанс». Однако при демонтаже облицовки специалистами были обнаружены скрытые разрушения конструктивных элементов объекта, которые невозможно было выявить до проведения работ. По результатам проведенного обследования были выполнены работы по актуализации проектной документации.

Все это время памятник стоял заброшенным, что возмущало местных жителей. Они неоднократно обращались в редакцию по состоянию памятного места, которое больше года находилось в непотребном виде.

- Для обеспечения надлежащего качества и их долговечности объект дополнительно обследовали и запланировали дополнительные работы по укреплению основания. После согласования уточненного проекта подрядчик приступил к работам, - заявили в мэрии.

Фото: архив ИА «Высота 102» / администрация Волгограда

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