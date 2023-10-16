В Волгограде не нашлось желающих на затянувшийся ремонт братской могилы

В Волгограде не нашли желающих завершить реконструкцию памятника и братской могилы воинов 45-й стрелковой дивизии имени Щорса, погибших при обороне Сталинграда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на электронные торги не было подано ни одной заявки.

По сведениям сайта госзакупок, заявка на тендер была подана 5 октября 2023 года. Заказчиком работ стоимостью 6 911 998 рублей выступает МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». Сегодня, 16 октября, определение поставщика было завершено – торги признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок.

Согласно описанию объекта закупки, срок выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения в границах по проспекту Металлургов между домами № 7 и домом № 11 был обозначен с момента заключения контракта до 1 декабря 2023 года включительно.

В мэрии Волгограда ранее заявляли, что в минувшем году работы по восстановлению мемориала начала компания «Ренессанс». Однако при демонтаже облицовки специалистами были обнаружены скрытые разрушения конструктивных элементов объекта, которые невозможно было выявить до проведения работ. По результатам проведенного обследования были выполнены работы по актуализации проектной документации.

Напомним, что с жалобами на состояние братской могилы и «застывший» ремонт в редакцию «Высоты 102» обратились местные жители. Со слов волгоградцев, их возмутили сваленные в кучу за ограждением демонтированные плиты и разбитые ступени, зарастающие травой.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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