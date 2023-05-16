







Жители Краснооктябрьского района Волгограда ждали к 9 Мая открытия после ремонта братской могилы на проспекте Металлургов, но в итоге были вынуждены возлагать цветы к разобранному мемориалу через щель в заборе.

– Эту братскую могилу огородили строительным забором около года назад. Обещали закончить ремонт к 9 мая, но не сделали его. Там вообще ничего не делается! Разворотили памятник, сняли плиты, но работы стоят уже давно. Печальное зрелище. Цветы возлагали, отогнув забор, – сообщили V102.RU возмущенные местные жители.

Напомним, информагентство ранее рассказывало о плачевном состоянии этого памятника и братской могилы, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда. Еще летом 2021 года суд по иску прокуратуры обязал городскую администрацию выделить МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» денежные средства на ремонт братской могилы. В ходе осмотра было установлено, что на горизонтальной стеле в форме двух развернутых знамен имеются многочисленные трещины и сколы, швы плит разморожены, облицовка на тыльной стороне стелы отсутствует. 18 мемориальных мраморных досок с именами погибших (291 имя) также находились в неудовлетворительном состоянии. Две доски имели поперечный разлом, на трех досках наблюдались крупные поперечные трещины. Кроме того, разрушалось чугунное ограждение, лестничные марши, надгробия.

В 2022 году был определен подрядчик для ремонта этого монумента в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест в Волгоградской области к 80-летию Сталинградской Победы. Памятник огородили, но потом что-то пошло не так и работы на объекте встали.

В администрации Волгограда пояснили, что подрядная компания «Ренессанс», которая победила по итогам конкурса, приступила к работам по восстановлению памятника и братской могилы на проспекте Металлургов в октябре 2022 года.

– После демонтажа облицовки специалисты подрядной компании выявили скрытые разрушения конструктивных элементов объекта, о чем в ноябре 2022 года уведомили заказчика МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». Данное обстоятельство потребовало внесения в проект изменений, предусматривающих комплекс дополнительных работ по устранению выявленных повреждений. Реставрация мемориала в соответствии с действующим порядком может быть продолжена только после утверждения скорректированного проекта, - объяснили ситуацию в мэрии.

В декабре 2022 года было проведено обследование монумента, инициированы работы по актуализации проектной документации, которые проводились в соответствии с действующим законодательством об охране объектов культурного наследия. Новая документация была направлена в специализированную организацию для прохождения государственной историко-культурной экспертизы. В марте 2023 года проект и заключение экспертов направлены в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области для утверждения.

– После получения утвержденного положительного заключения экспертизы МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» получит возможность заключить дополнительное соглашение с подрядной компанией «Ренессанс» для продолжения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с новой проектно-сметной документацией, - сообщили в администрации города.

Справка. «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибших при обороне Сталинграда» расположена между домами №7 и №11 на проспекте Металлургов. Этот памятник военной истории является объектом культурного наследия. Он находится в оперативном управлении МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района города Волгограда» на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда.

По данным акта от 25.06.1943 года, захоронение насчитывало 1712 человек. В общей братской могиле по завершению боев за Сталинград похоронили часть погибших бойцов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, 39-й гвардейской и 193-й стрелковых дивизий, а также ополченцев из истребительного отряда «Красный Октябрь». Траурная церемония прошла 18 июля 1943 года при большом скоплении народа.

Фото читателей / коллаж Алексея Костякова, ИА «Высота 102»



