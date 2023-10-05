В редакцию V102.RU с жалобой на состояние братской могилы, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии имени Щорса, погибшие при обороне Сталинграда, обратились жители Краснооктябрьского района Волгограда. По словам горожан, сам памятник истории огородили забором и буквально забросили. Волгоградцы возмущены, что снаружи забор испещрен надписями с обсценной лексикой, за ограждением в кучу свалены демонтированные плиты, а разбитые ступени зарастают травой.





— Что же это получается? Обещали к 9 мая открыть, в этом году 80 лет Победы в Сталинградской битве отмечали, а воз и ныне там. Что-то делать вообще собираются? Или пускай могила мхом да травой зарастает? — негодуют местные жители.





В мэрии Волгограда в свою очередь пояснили, что в прошлом году подрядчик при реконструкции столкнулся со скрытыми дефектами.

— В минувшем году работы по восстановлению мемориала «Братская могила, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» начала подрядная компания «Ренессанс». В ходе демонтажа облицовки специалисты обнаружили скрытые разрушения конструктивных элементов объекта, которые невозможно было выявить до проведения работ, — прокомментировали журналистам «Высоты 102» в ответ на запрос. — О вновь выявленных обстоятельствах «Ренессанс» уведомила заказчика работ — МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» — и приостановила деятельность до принятия нового решения.





Уточняется, что вскрывшиеся обстоятельства потребовали внесения в проектно-сметную документацию уточнений, предусматривающих комплекс работ по дополнительному обследованию и устранению выявленных повреждений.

— По результатам проведенного обследования были выполнены работы по актуализации проектной документации. К настоящему времени актуализированный проект в соответствии с действующим порядком прошел необходимые процедуры согласования, — добавили в пресс-службе городской администрации. — В настоящее время МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района», в соответствии с нормами действующего законодательства, подготовило конкурсную документацию, требующуюся для определения исполнителя работ. В ближайшее время будет объявлен соответствующий конкурс.





Напомним, информагентство ранее сообщало о плачевном состоянии памятника и братской могилы на севере Волгограда. Еще летом 2021 года суд по иску прокуратуры обязал горадминистрацию выделить МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» деньги на ремонт. В ходе осмотра было установлено, что на горизонтальной стеле в форме двух развернутых знамен имеются многочисленные трещины и сколы, швы плит разморожены, облицовка на тыльной стороне стелы отсутствует, а 18 мемориальных мраморных досок с именами погибших (291 имя) находятся в неудовлетворительном состоянии. Помимо этого, разрушилось чугунное ограждение, лестничные марши и надгробия.

Справка

«Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии имени Щорса, погибших при обороне Сталинграда» расположена между домами № 7 и № 11 на проспекте Металлургов. Памятник военной истории является объектом культурного наследия. Он находится в оперативном управлении МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района города Волгограда» на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда.

По данным акта от 25 июня 1943 года, захоронение насчитывало 1712 человек. В общей братской могиле по завершению боев за Сталинград похоронили часть погибших бойцов 45-й стрелковой дивизии имени Щорса, 39-й гвардейской и 193-й стрелковых дивизий, а также ополченцев из истребительного отряда «Красный Октябрь». Траурная церемония прошла 18 июля 1943 года при большом скоплении народа.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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