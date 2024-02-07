В ДТП на скользкой дороге в Калаче пострадала водитель и ее дети

В Калачевском районе Волгоградской области водитель «Лада Гранта» спровоцировала тройное ДТП с участием двух иномарок. Как сообщили в региональном главке МВД, в результате ДТП пострадали двое детей.

По предварительной информации, в 19:35 управлявшая отечественной легковушкой женщина на улице Октябрьской в Калаче-на-Дону не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилями Nissan и Toyota.

Сама водитель «Лады Гранты», а также ее 3-летний и 12-летняя дети доставлены в медучреждение.

Отметим, что из-за осадков в Волгоградской области накануне дороги покрылись слоем льда. Судя по фото, представленным полицейскими, аналогичная ситуация отмечалась 6 февраля и в Калаче-на-Дону.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области