В Волгоградской области осудили женщину с богатой фантазией

Виновной в совершении ложного доноса о совершенном преступлении в Волгоградской области признана жительница Палласовки. Как сообщает V102.RU, районный суд приговорил женщину к исправительным работам на шесть месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. В отношении осужденной применена статья 73 УК РФ, поэтому наказание будет условным с испытательным сроком шесть месяцев.

Установлено, что 29 ноября 2023 года фигурантка уголовного дела находилась в здании районного отдела полиции и ей внезапно пришла в голову мысль сообщить о том, чего на самом деле не было. Гражданку предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она не передумала. На имя участкового уполномоченного женщина написала заявление о том, что в период с 13 по 28 ноября неизвестное ей лицо тайно похитило из ее квартиры 15 тысяч рублей, телефон и продукты питания.

На основании заявления была проведена процессуальная проверка, в ходе которой было установлено, что такого преступления не было.

На суде женщина признала вину и раскаялась. Мотивы ее поступка не поясняются.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.