Волгоградские банки «лопаются» от миллиардов

В частности, средства клиентов банков в Волгоградской области увеличились за год на 25,5% и на 1 января 2024 года составили 591,7 млрд рублей. При этом депозиты юридических лиц возросли на 40,8%, до 39,7 млрд рублей. А средства жителей Волгоградской области в банках (без учета средств на счетах эскроу) - на 24,1%, до 416,4 млрд рублей.
Остаток на расчетных счетах волгоградских предприятий и организаций по итогам 2023 года увеличился на 4,5%, до 74,2 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей в банках возросли на 25,6% и составили 21,1 млрд рублей.
Ранее, напомним, V102.RU публиковало другую статистику от Центробанка, касающуюся роста закредитованности населения Волгоградской области в 2023 году в полтора раза.