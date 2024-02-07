Экономика

Волгоградские банки «лопаются» от миллиардов

Экономика 07.02.2024 06:37
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07.02.2024 06:37


Накопления жителей и бизнеса в Волгоградской области растут на фоне увеличения процентной ставки. Такую тенденцию заметили в региональном отделении Центробанка РФ, сообщает V102.RU.
В частности, средства клиентов банков в Волгоградской области увеличились за год на 25,5% и на 1 января 2024 года составили 591,7 млрд рублей. При этом депозиты юридических лиц возросли на 40,8%, до 39,7 млрд рублей. А средства жителей Волгоградской области в банках (без учета средств на счетах эскроу) - на 24,1%, до 416,4 млрд рублей.
Банковские аналитики считают, что повышение процентных ставок по вкладам вслед за ростом ключевой ставки повысило привлекательность банковских депозитов как для жителей региона, так и для бизнеса. Если за 2022 год величина привлеченных средств волгоградцев (без учета средств на счетах эскроу) в банках выросла на 29,5 млрд рублей, то за 2023 год – уже на 80,8 млрд рублей. Прирост депозитов юридических лиц в прошлом году составил 11,5 млрд рублей, в то время как годом ранее – только 2,6 млрд рублей.
Остаток на расчетных счетах волгоградских предприятий и организаций по итогам 2023 года увеличился на 4,5%, до 74,2 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей в банках возросли на 25,6% и составили 21,1 млрд рублей.
Ранее, напомним, V102.RU публиковало другую статистику от Центробанка, касающуюся роста закредитованности населения Волгоградской области в 2023 году в полтора раза.

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