Самую жуткую свалку во дворе МКД сняли на видео волгоградцы











Жители юга Волгограда сняли эпичную свалку, которая вполне может претендовать на звание самой впечатляющей горы отходов в жилых кварталах. Мусорные кучи разрастаются с каждым днем около дома №21 по проспекту Канатчиков Красноармейского района, рассказали V102.RU волгоградцы.

Причиной появления такой огромной кучи стало скопление отходов рядом с контейнерами.

Жители задыхаются от смрада, который источает свалка. А управляющая компания не принимает никаких мер по вызову мусора, констатируют горожане.



Видео читателей V102.RU



