В России может повториться «яичный сценарий». На этот раз с бананами





В продуктовых магазинах из-за запрета на ввоз бананов от пяти поставщиков из Эквадора может повториться «ячный сценарий» на полках с фруктами и цитрусами. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на мнения экспертов рынка. Одни прогнозируют рост цен на бананы до психологических 200 рублей за килограмм, другие не исключают, что следом за бананами «подтянутся» апельсины и яблоки.

Приостановить с 5 февраля ввоз в Россию бананов из Эквадора решил Россельхознадзор из-за систематического обнаружения у пяти поставщиков карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки. В связи с этим, заявляет глава правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, российскому рынку надо в срочном порядке решать возникшие вопросы с поставками.

– Надо договариваться с другими странами, искать других поставщиков и выстраивать новые логистические коридоры, – цитирует издание Карпова. – И это все нужно сделать быстро, потому что только временной лаг на поставку бананов составляет 30-40 дней – это не считая переговорного процесса, заключения новых договоров и так далее.

Того, что имеется у ритейлеров в запасе, отметил эксперт, хватит не более, чем на месяц.

Не исключено, что россиянам удастся договориться о поставках бананов из Индии. Однако, по словам того же Карпова, в таком случае они будут на порядок дороже.

– Думаю, что цены могут подняться примерно до так называемого психологического порога — то есть где-то до 200 рублей за килограмм, – уточнил Андрей Карпов. – Как показывает практика, это та граница, до которой наши люди могут что-то покупать. Дальше уже есть риск столкнуться с падением спроса.

Не исключается, что из-за подорожания бананов в цене могут вырасти яблоки и цитрусовые.

– Эти три категории всегда так или иначе конкурировали за потребителя и в целом занимали от двух третей до трех четвертей всего объема рынка фруктов. Поэтому, если Россельхознадзор решит расширить санкции против эквадорских поставщиков, может повториться недавняя ситуация с яйцами: не имея возможности покупать бананы, народ переключится на яблоки или апельсины, которые непременно подорожают из-за возросшего спроса, – резюмирует «Парламентская газета».