«Ротор» за месяц до матча с «Уфой» открыл продажу билетов

Спорт 05.02.2024 13:56
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05.02.2024 13:56
Волгоградский «Ротор» начал продажу билетов на матч с «Уфой», который пройдет 3 марта в городе-герое. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс Kassir.ru, в 2024 году стоимость билетов на матчи останется прежней. Так, самые дешевые билеты продаются за 50 рублей, а стоимость самых дорогих составляет 300 рублей.В настоящее время, напомним, волгоградские футболисты проводят сборы в Турции, где они сыграли уже несколько товарищеских матчей. За границей «Ротор» пробудет до 20 февраля.
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