В России увеличат штрафы за высадку детей из общественного транспорта





Государственная дума РФ на пленарном заседании 1 февраля приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в России планируют увеличить штрафы за высадку детей из общественного транспорта. Как сообщает «Парламентская газета», водителей, кондукторов и директоров транспортных предприятий планируют наказывать суммами в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, уточняется, что штрафы, согласно новому законопроекту, планируется выписывать за высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов инвалидов I группы.

Отметим, что штрафы «за принудительную высадку безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо не подтвердившего право на бесплатный проезд» ввели в России еще 2021 году (ч. 2.1 статьи 11.33 КоАП), установив штраф в размере 5 тысяч рублей для водителей и 20-30 тысяч рублей для должностных лиц. Однако, за два года действия данных штрафных санкций неоднократно сообщалось в СМИ о вопиющих случаях в разных регионах, когда детей или стариков высаживали из общественного транспорта, создавая при этом угрозу их безопасности.



