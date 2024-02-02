Федеральные новости

В России увеличат штрафы за высадку детей из общественного транспорта

Федеральные новости 02.02.2024 11:29
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02.02.2024 11:29


Государственная дума РФ на пленарном заседании 1 февраля приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в России планируют увеличить штрафы  за высадку детей из общественного транспорта.  Как сообщает «Парламентская газета»,  водителей, кондукторов и директоров транспортных предприятий планируют наказывать суммами в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, уточняется, что штрафы, согласно новому законопроекту, планируется выписывать за высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов инвалидов I группы. 

Отметим, что штрафы «за принудительную высадку безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо не подтвердившего право на бесплатный проезд» ввели в России еще 2021 году (ч. 2.1 статьи 11.33 КоАП), установив штраф в размере 5 тысяч рублей для водителей и 20-30 тысяч рублей для должностных лиц. Однако, за два года действия данных штрафных санкций неоднократно сообщалось в СМИ о вопиющих случаях в разных регионах, когда детей или стариков высаживали из общественного транспорта, создавая при этом угрозу их безопасности. 


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