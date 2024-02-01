Стали известны лучшие работодатели России

Экономика 01.02.2024 14:44
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01.02.2024 14:44
По итогам 2023 года в тройку лидеров среди крупнейших компаний страны в рейтинге работодателей HeadHunter вошли Альфа-банк, Яндекс и ВТБ.
В исследовании приняли участие более 2000 компаний, представляющих самые разные отрасли российской экономики. Рейтинг ежегодно составляется на основе трех параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, а также уровня развития ее HR-процессов.
Отметим к примеру, что по данным пресс-службы ВТБ, к команде банка только за прошлый год присоединились свыше 13 000 человек. Заметно вырос и интерес к программам стажировок: получено более 31 000 заявок на 400 мест по всей России, что на 60% выше, чем в 2022 году.
— Мы очень рады войти в тройку лидеров в одном из самых престижных рейтингов российских работодателей. Банк в течение многих лет последовательно и результативно ведёт работу над развитием бренда работодателя и практиками в области управления персоналом. Отрадно видеть, что наша работа получила высокие оценки в данном рейтинге. Сегодня конкуренция на рынке труда особенно высока, и для нас крайне важны доверие сотрудников банка и интерес со стороны соискателей, — отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.
Также в топ-10 лидеров вошли Tele2, «Аэрофлот», VK.
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