50% жителей ЮФО считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие россиян





Автопроизводители из Ирана могут при ряде условий занять к концу года до 5% авторынка. Так считают 30% жителей Юга по данным опроса ВТБ и «Открытие Авто».

Пока всего 33% опрошенных знают, что на российском авторынке теперь можно купить иранские машины. При этом знающих о новинках рынка мужчин в два раза больше, чем женщин (44% против 21%). 67% жителей ЮФО не знают о возможности приобрести в России автомобили из исламской республики.

Среди преимуществ иранских авто 20% опрошенных назвали хорошее сочетание цены и качества, еще 8% - их стоимость. 30% не видят у иранских машин выдающихся преимуществ. А 45% в целом просто не знают о преимуществах автомобилей из этой страны.

При этом половина опрошенных автолюбителей из-за нехватки информации ничего не знает и о недостатках иранских машин. По мнению 15%, основным недостатком является слабая техническая часть иранских авто. 13% отмечают слабое развитие дилерской сети. 14% считают, что у иранских машин низкий уровень комфорта и безопасности, 11% считают значительным минусом отсутствие запчастей на эти авто. 7% указали на маленький выбор (всего несколько моделей на рынке) и 13% - на низкое качество комплектующих.

Тем не менее 50% жителей южных регионов считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие российских покупателей. 21% полагают, что это произойдет, если иранцы предложат россиянам комфортные, технологичные и безопасные автомобили. 16% оценивают хорошие перспективы «иранцев» из-за комфортных цен, которые так важны сегодня для покупателей. 13% думают, что это произойдет, если иранские производители повысят качество комплектующих. Лишь 18% уверены, что у иранских машин нет шансов завоевать доверие в России, поскольку наши потребители уже избалованы выбором среди других марок. 32% затруднились ответить на этот вопрос.

По мнению 30% опрошенных, иранские автомашины к концу 2024 года займут долю 1-2% российского авторынка. Еще 30% прогнозируют, что эта доля может составить 3-5%. 9% респондентов прочат «иранцам» 6-10% российского авторынка в конце наступившего года. 30% затруднились с оценкой перспектив.

*Опрос проведен среди 1457 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.



