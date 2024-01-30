Экономика

50% жителей ЮФО считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие россиян

Экономика 30.01.2024 16:29
0
30.01.2024 16:29


Автопроизводители из Ирана могут при ряде условий занять к концу года до 5% авторынка. Так считают 30% жителей Юга по данным опроса ВТБ и «Открытие Авто».
Пока всего 33% опрошенных знают, что на российском авторынке теперь можно купить иранские машины. При этом знающих о новинках рынка мужчин в два раза больше, чем женщин (44% против 21%). 67% жителей ЮФО не знают о возможности приобрести в России автомобили из исламской республики.
Среди преимуществ иранских авто 20% опрошенных назвали хорошее сочетание цены и качества, еще 8% - их стоимость. 30% не видят у иранских машин выдающихся преимуществ. А 45% в целом просто не знают о преимуществах автомобилей из этой страны.
При этом половина опрошенных автолюбителей из-за нехватки информации ничего не знает и о недостатках иранских машин. По мнению 15%, основным недостатком является слабая техническая часть иранских авто. 13% отмечают слабое развитие дилерской сети. 14% считают, что у иранских машин низкий уровень комфорта и безопасности, 11% считают значительным минусом отсутствие запчастей на эти авто. 7% указали на маленький выбор (всего несколько моделей на рынке) и 13% - на низкое качество комплектующих.
Тем не менее 50% жителей южных регионов считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие российских покупателей. 21% полагают, что это произойдет, если иранцы предложат россиянам комфортные, технологичные и безопасные автомобили. 16% оценивают хорошие перспективы «иранцев» из-за комфортных цен, которые так важны сегодня для покупателей. 13% думают, что это произойдет, если иранские производители повысят качество комплектующих. Лишь 18% уверены, что у иранских машин нет шансов завоевать доверие в России, поскольку наши потребители уже избалованы выбором среди других марок. 32% затруднились ответить на этот вопрос.
По мнению 30% опрошенных, иранские автомашины к концу 2024 года займут долю 1-2% российского авторынка. Еще 30% прогнозируют, что эта доля может составить 3-5%. 9% респондентов прочат «иранцам» 6-10% российского авторынка в конце наступившего года. 30% затруднились с оценкой перспектив.
*Опрос проведен среди 1457 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.
 

 
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.01.2024 18:05
Экономика 30.01.2024 18:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2024 09:58
Экономика 30.01.2024 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2024 09:03
Экономика 30.01.2024 09:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2024 13:54
Экономика 27.01.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.01.2024 15:41
Экономика 26.01.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.01.2024 11:29
Экономика 26.01.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.01.2024 11:24
Экономика 26.01.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.01.2024 08:19
Экономика 26.01.2024 08:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2024 11:11
Экономика 25.01.2024 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2024 11:03
Экономика 25.01.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.01.2024 10:13
Экономика 25.01.2024 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2024 08:40
Экономика 25.01.2024 08:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2024 08:36
Экономика 24.01.2024 08:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2024 08:31
Экономика 23.01.2024 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.01.2024 18:42
Экономика 22.01.2024 18:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Волгоградские налоговики раскрыли причину роста поступлений в бюджет за 2023 годСмотреть фотографии
17:43
Волгоградцы просят органы опеки проверить полуголую героиню треш-видеоСмотреть фотографии
16:40
Кабины оторвало при ударе. Водители двух фур погибли в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:26
Облсуд завершил процесс по делу замышлявших свержение власти экстремистовСмотреть фотографии
16:06
У школьной уборщицы под Волгоградом нашли туберкулезСмотреть фотографии
16:02
Третью стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Мошенники прикрылись главным санитарным врачом Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:36
«Там все плачут»: в Котово хоронят погибшую от взрыва газа семьюСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом пенсионерка с перепугу стала миллионером и разорилась в один деньСмотреть фотографии
13:42
Бочаров: Волгоград должен быть привлекательным для жизни и саморазвитияСмотреть фотографии
13:00
В Камышине похоронили погибшего на СВО Семена ШевякинаСмотреть фотографии
12:40
Экс-полицейский из Волгоградской области неудачно поменял работуСмотреть фотографии
12:09
Чиновники показали Андрею Бочарову, на что тратили деньги в 2023 годуСмотреть фотографии
11:47
Сотрудников порностудии в Волгограде обвиняют в съемках и трансляции видео для взрослыхСмотреть фотографии
11:47
Жителям Тулака надоело быть «аппендиксом» двух районов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде на глазах у клиентов банка внезапно умер мужчинаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде представят комплексную программу развития города до 2034 годаСмотреть фотографии
09:58
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт 2023 годаСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР штурмовикомСмотреть фотографии
09:03
Волгоградские нефтяники контролируют работу оборудования с помощью цифровой системыСмотреть фотографии
08:13
«Руками не трогать»: ядовито-зеленая вода шокировала жителей КотовоСмотреть фотографии
21:24
РПН оценил в 1,7 млрд рублей вред почве от незаконных свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Волгоградцев проверят на онкологию 2 февраляСмотреть фотографии
20:24
Кошмарили два района: банду подростков осудили за серию краж и грабежей в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
С производителя бетона взыскали полмиллиона за загрязнение Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:12
Выбегающую из «К&Б» косулю сняли на видео в райцентре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгоградской области на 19 УК завели дела из-за обледеневших дворовСмотреть фотографии
18:04
Опубликовано видео разбитых вагонов поезда Волгоград-Нижневартовск в ДТП с автокраномСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
ГУ МВД: в Волгоградской области на 19% снизилась уличная преступностьСмотреть фотографии
17:31
Теряются в пространстве: волгоградцев валит с ног от смертельно опасной бактерииСмотреть фотографии
 