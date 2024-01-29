Общество

В Волгограде узнали причину исчезновения генерала СК Семенова

Общество 29.01.2024 14:24
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29.01.2024 14:24


В Волгограде стала известна причина исчезновения генерала СК Василия Семенова. Как сообщает ИА «Высота 102», руководителя СУ СК России по Волгоградской области нет на рабочем месте по уважительной причине, своей должности он не покидал и не планирует.  

Сумятицу в информационное поле 29 января внесло короткое сообщение, опубликованное авторами Telegram-канала BRIEF, где говорилось о том, что в Волгограде временно исполняет обязанности главы управления СКР Дмитрий Буравцов – заместитель Василия Семенова. При этом однозначно не утверждалось о том, что последний покинул пост.  

И. о. главы СКР Волгоградской области стал Дмитрий Буравцов. Ушел глава управления Василий Семенов в отставку или отпуск, пока не известно. С новым руководителем уже взаимодействует председатель СКР Александр Бастрыкин, – говорится в  сообщении BRIEF. 

В пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, куда корреспонденты «Высоты 102» обратились за комментарием, отказались от каких-либо пояснений. 

Мы слухи не комментируем, – сообщила официальный представитель волгоградского СУ СКР Дарья Буянова. 

Меж тем, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой сразу на несколько компетентных источников, с середины 2023 года в Волгограде время от времени действительно появлялась информация о возможной отставке Василия Семенова. Однако, по данным информагентства, на сей день такое решение не принималось и не планируется.  

Василий Семенов остается официальным руководителем СУ СК России по Волгоградской области. В конце прошлого года он успешно прошел аттестацию. В ближайшее время президент должен подписать указ о продлении его срока полномочий как руководителя следственного управления следственного комитета России в регионе, – сообщил один из источников информагентства. 

В заключение добавим, что глава СКР Александр Бастрыкин всякий раз взаимодействует с заместителем Василия Семенова, когда тот находится в отпуске. Такое взаимодействие практикуется не только в органах СК, но и в любых других ведомствах и организациях. 

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